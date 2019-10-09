Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал о тяжелом периоде своей жизни, когда он хотел уйти из испанского клуба. По словам Месси, были времена, когда из-за определенных обстоятельств он чувствовал себя полностью измотанным.

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Месси рассказал, что хотел уйти из «Барселоны»

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