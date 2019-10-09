Футбол
Аргументы и ФактыМесси признался, что всерьез задумывался об уходе из «Барселоны»
Форвард и капитан испанского клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси признался, что всерьез думал покинуть команду во время расследования, которое вели в отношении его налоговые органы страны.
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Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Происшествия
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу
В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые опубликовала фото с возлюбленным Янисом Тимма
Анна Седокова впервые опубликовала фото с баскетболистом Янисом Тимма и таким образом подтвердила многочисленные слухи о новом романе.
Вечерний курьер вчера в 06:36
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ вчера в 05:31
Космос
Обнаружены 20 новых спутников Сатурна
BBC сообщает, что астрономы под руководством Скотта Шепарда из Института Карнеги в США обнаружили 20 новых спутников Сатурна (каждый диаметром около пяти километров).
РБК вчера в 06:40
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Армия и оружие
Художественный фильм про российских военных в Сирии выйдет в 2020 году
Уже в 2020 году российские зрители смогут увидеть первый художественный фильм, посвященный деятельности военных ВС РФ в Сирии.
РЕН ТВ вчера в 20:20
Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Авто
Внедорожник GAC GS8 появится на российском рынке в декабре
Китайский автопроизводитель GAC Motor выйдет на российский рынок в декабре нынешнего года.
Тарантас Ньюс 07 октября в 23:56
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
REGNUM 08 октября в 04:28
Армия и оружие
Евросоюз призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил начало операции армии Турции в Сирии.
ИА Новороссия вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Тренер «Зенита» Сергей Семак снова женился на своей бывшей супруге
Женщина поделилась своими чувствами с подписчиками Звезда российского ФК "Зенит" Сергей Семак и его избранница Анна решили вновь связать себя узами брака и организовать по этому случаю пышное торжество.
WomanHit.ru вчера в 08:04
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Футбол
Стала известна дата кубкового матча «Томи» против «Зенита»
Стали известны время и дата матча «Томи» в 1/8 финала Олимп-Кубка России.
vtomske.ru вчера в 23:25
Автоспорт
Гонки поддержки Формулы-1 в Японии уже отменили из-за тайфуна
Две гонки Формулы-4 в рамках гоночного уик-энда Гран-при Японии отменили из-за супертайфуна «Хагибис», сообщает RaceFans.
Чемпионат 02:30
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Происшествия
В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе
Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 11:08
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
РИА Новости вчера в 12:03
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости 08 октября в 21:21