Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что думал покинуть клуб в 2013-2014 годах. По его словам, на такие мысли наталкивали проблемы с налогами. Футболиста обвиняли в уклонении от уплаты, а в 2018 году суд Барселоны вынес приговор игроку – 21 месяц тюремного заключения.

Месси рассказал, что задумывался об уходе из «Барселоны»

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