Футбол
ProstoProSportМесси рассказал, что задумывался об уходе из «Барселоны»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что думал покинуть клуб в 2013-2014 годах. По его словам, на такие мысли наталкивали проблемы с налогами. Футболиста обвиняли в уклонении от уплаты, а в 2018 году суд Барселоны вынес приговор игроку – 21 месяц тюремного заключения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
Политика
Зеленский рассказал о возможной встрече с Путиным
Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал события на юго-востоке страны. считает, что донбасский конфликт можно обсуждать в двух вариантах.
Наука
Создатели литий-ионных батарей получили Нобелевскую премию по химии
Награду присудили Джону Гуденафу и Стэнли Уиттингему, которые синтезировали материал для катода, а также Акире Есино, создавшему литий-ионную батарею.
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
Наука
Антиретровирусная терапия способствует созданию резервуара латентных форм ВИЧ
Новое исследование показало, что терапия ВИЧ-инфекции приводит к стабилизации популяции латентной формы вирусов.
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Политика
Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
Кино
«Джокер» вошел в десятку лучших фильмов по версии IMDb
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Происшествия
Врачи подмосковной больницы сожгли пациенту ягодицы
Во время проверки выяснилось, что руководство подмосковной больницы предоставило в Росздравнадзор ложные сведения о случившемся: якобы пациент получил химический ожог при применении спиртового раствора йода, который он приготовил самостоятельно.
Единоборства
Спортсмены подарили Путину бриллиантовую боксерскую перчатку
Политика
Два украинских эксперта чуть не подрались в эфире программы «60 минут»
В прямом эфире программы "60 минут" два украинских эксперта чуть не набросились друг на друга с кулаками, обсуждая причину срыва Украиной разведения войск в Донбассе.
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк
Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Спорт
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ
Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Технологии
Пять двигателей ПД-14 передадут для летных испытаний на МС-21
Два двигателя ПД-14 уже переданы корпорации "Иркут", но пока находятся на ответственном хранении в Перми.
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира
В Хиросиме завершился волейбольный матч между мужскими сборными России и Японии.
Происшествия
В Лондоне умер беглый российский банкир
Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, скончался в Лондоне.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Происшествия
Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области
В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Здоровье
Медики назвали продукты, которые вредно есть утром натощак
Как утверждают опытные диетологи, далеко не все продукты годятся для употребления утром, тем более, на пустой желудок.
Кино
Актер Николай Добрынин уходит из сериала «Сваты»
Заметим, что в 4 сезоне сериала ушел актер Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева.
Политика
Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17
Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.