Футбол
Live24Месси рассказал о периоде, когда хотел покинуть «Барселону»
Капитан каталонского клуба рассказал, что в 2013-2014 годах у него начались проблемы с налоговой службой, тогда спортсмену и его семье пришлось очень туго. Общественность и пресса муссировала эту тему, появлялись всевозможные домыслы и сплетни что также психологически давило на Месси.
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Армия и оружие
ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии
Юнкер, выступая на сессии Европарламента в Брюсселе, призвал Турцию «действовать сдержанно и остановить военную операцию, которая начинается сейчас на севере Сирии», передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:22
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Футбол
В. Баринов: матч с Украиной оставил царапины на сердце, злился на Филимонова
Актёр Валерий Баринов поделился воспоминаниями о матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2000 между сборными России и Украины (1:1).
Чемпионат 11:14
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Общество
Сенаторы хотят блокировать электронную почту и мессенджеры россиян
Члены Совета Федерации внесли 8 октября на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, который наделит государство правом блокировать электронные адреса и мессенджеры, распространяющие запрещенную информацию.
Евразия Daily вчера в 16:03
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Происшествия
Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей
Сотрудника полиции подмосковного Жуковского, подозреваемого в интимной связи с 13-летней девочкой, уволили из органов.
Газета.Ru 11:25
Происшествия
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Спорт
Российские гимнасты впервые взяли золото в командном турнире на ЧМ
Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золотые медали в командном турнире на чемпионате мира в Германии.
Известия 11:03
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Народные новости 02:54
Политика
Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 11:12
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру 04:00
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Экономика
ФРС США объявила о возобновлении покупок активов
В марте в заявлении о нормализации баланса ФРС говорилось о возможном увеличении портфеля ценных бумаг, и это время настало, добавил он.
REGNUM 02:53
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Здоровье
Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно
Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.
Москва 24 вчера в 00:24
Гаджеты
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Комсомольская правда 09:22
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Ожидается, что официальная презентация следующей генерации Mitsubishi Outlander состоится уже через несколько месяцев.
SpeedMe 02:50
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru вчера в 10:28
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Экономика
В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес
Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
vtomske.ru вчера в 01:45
Политика
Сенат США представил новое расследование вмешательства России в выборы
8 октября Сенат США опубликовал очередную часть доклада, посвящённого расследованию стороннего вмешательства в выборы 2016 года.
Профиль 06:22