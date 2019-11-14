Футбол
Sportbox.RUМесси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
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Общество
В Венеции ввели режим ЧП после наводнения
Технологии
Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах
Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.
Общество
Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
Водительское удостоверение лидера СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, выданное в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская публично поругались на премии Glamour
Евгений Плющенко и Яна Рудковская публично поссорились на премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Общество
Терешин показал «руки базуки» после операции
Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Политика
Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму
Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.
Политика
Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Политика
Путин предложил подключить к переговорам по ДРСМД Францию и Британию
На пресс-конференции, прошедшей после саммита БРИКС, Путин заявил о том, что если к переговорам подключать Китай, то необходимо подключать и Францию, и Великобританию, а также те страны, которые являются ядерными державами.
Здоровье
Назван процент больных с неверным прогнозом продолжительности жизни
Медицинскими специалистами назван процент тяжелобольных с неверным прогнозом продолжительности жизни.
Футбол
Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
Культура
«Союзмультфильм» выпустит новые серии «Ну, погоди!»
Киностудия «Союзмультфильм» запустила в производство новые серии мультфильма «Ну, погоди!».
Происшествия
В Забайкалье в результате аварии с микроавтобусом погибли семь человек
Накануне в Забайкальском крае произошла еще одна крупная авария — на трассе Агинск — Дульдурга столкнулись Nissan и Toyota, погибли четыре человека.
Происшествия
Смерть раненого при стрельбе в колледже Благовещенска опровергли
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Игры
На X019 команда Xbox анонсирует новый проект
Учитывая, что в Xbox Game Studios входят Rare, Obsidian Entertainment, Ninja Theory, inXile Entertainment, Mojang, Playground Games, 343 Industries, Compulsion Games, Double Fine, The Coalition, Turn 10, The Initiative, Undead Labs и Xbox Game Studios Publishing, трудно предсказать наверняка, кто из них представит новый проект.
Культура
В Петербурге стартует Международный культурный форум-2019
Сегодня стартует VIII Санкт-Петербургский Международный культурный форум.
Культура
Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»
«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Общество