Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUМесси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
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