Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUМесси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
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Месси: я не прошу футболки у других игроков, но однажды попросил у Зидана

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Месси: «Я не прошу футболки у других игроков, но однажды попросил у Зидана»

Бомбардир.ру01:58

Месси назвал единственного игрока, у которого попросил футболку после матча

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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 15:39, Вашингтон
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Даниил Медведев и Рафаэль Надаль встречались дважды, оба раза в этом году, матчи выиграл испанский спортсмен.
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