Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.

Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку

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