Футбол
Sportbox.RUМесси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
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Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Известия 07:55
Интернет
Приложение «Google Карты» станет полезнее для путешественников
Хотя в России гораздо популярнее навигационные сервисы «Яндекса», в поездках за рубеж «Google Карты» часто выручают.
Ридус 06:40
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Армия и оружие
ВСУ обстреляли украинских нацистов на Донбассе
Журналистская правда 01:41
Политика
Асад допустил причастность ЦРУ к смерти основателя «Белых касок»
Один из основателей «Белых касок», бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.
RT на русском 07:16
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service вчера в 06:36
Футбол
Агент объяснил, почему Дивеев не перешёл в лондонский «Арсенал»
Агент Олег Ерёмин рассказал, почему трансфер в лондонский «Арсенал» защитника Игоря Дивеева, ныне выступающего за ЦСКА, так и не состоялся.
Чемпионат 00:30
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Рак начал отступать: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, пошла на поправку.
Вечерний курьер 05:17
Экономика
«Почта России» запустит маркетплейс с ассортиментом магазина «Сафмар»
В результате интеграции партнеры рассчитывают увеличить объемы онлайн-заказов на goods.ru на 40% и сократить сроки доставки за счет использования инфраструктуры отделений «Почты России».
РБК 06:55
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Bimru.ru 05:28
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Происшествия
Перед самоубийством стрелок из колледжа Благовещенска получил ранение
В ходе перестрелки нападавший получил ранение, после чего покончил с собой.
ИА Порт Амур 06:20
Гаджеты
Motorola представила смартфон Razr с гибким экраном
Motorola (c 2014 г. принадлежит Lenovo) представила смартфон Razr с гибким экраном.
Ведомости 03:59
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Газета.Ru вчера в 12:05
Общество
Малышева назвала бесполезные медицинские анализы
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала о медицинских анализах, на которые россиянам не стоит тратить деньги.
Московский Комсомолец 07:00
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Политика
ЕС начнет «выламывать руки» Украине в случае остановки транзита газа, считают в Киеве
По мнению аналитика энергетического рынка Валентина Землянского, большинство нынешних газовых проблем Украины не имеют ни малейшего отношения к «Газпрому».
ФАН 01:00
Политика
Фирташ затягивает свою экстрадицию в США, заявил глава МИД Австрии
Верховный суд Австрии в июне одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США.
РИА Новости 05:03
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50