Футбол
Газета.RuМесси всерьез задумывался об уходе из «Барселоны»
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси мог покинуть клуб, передает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1. Аргентинец является воспитанником сине-гранатовых. Он защищает цвета "Барсы" на протяжении 16-ти лет.
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Авто
«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta с вариатором
Тарантас Ньюс 02:12
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Московский Комсомолец 03:16
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
РИА Новости 01:27
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
Футбол
Итальянская журналистка прокомментировала свою реакцию на требование болельщиков «Наполи» показать грудь
Итальянская журналистка Дилетта Леотта рассказала о своей реакции на требование болельщиков «Наполи» показать грудь.
Спорт-Экспресс 04:47
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Общество
На 5 лет снижен возраст выхода на негосударственную пенсию
Напомним, с 2019 года в России постепенно будет увеличен возраст выхода на пенсию: до 60 лет для женщин и до 65 для мужчин.
Русская Планета вчера в 10:25
Транспорт
ВСМ Москва — Петербург могут запустить в 2026 году
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Телеканал Санкт-Петербург 07 октября в 10:01
Шоу-бизнес
Воеводина продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии
Обо всем Оксана Воеводина, которая в 2015 году была признана «Мисс Москвой», рассказала изданию Daily Mail.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Наука
Электронные сигареты вызвали рак легких у мышей
Хотя изначально электронные сигареты продвигались в качестве безопасной альтернативы традиционных табачных изделий, вызывающих по 160 000 смертей от рака в год только в США, почти 25% мышей в течение года заболели раком лёгких.
MedikForum.ru вчера в 08:31
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Известия 04:19
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
REGNUM вчера в 23:06
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Финансы
Курс доллара вырос до 64,72 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 копейки и составил 64,72 рубля.
ТАСС 07 октября в 03:08
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Политика
Шойгу пожурил командиров за чванство и самодурство
Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал военных командиров за то, что они устраивают совещания до полуночи и заставляют подчиненных работать в выходные и праздничные дни.
Lenta.ru 04:50
Политика
Georgian Airways готовит иск против РФ из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
ПРАЙМ вчера в 09:07
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
RT на русском вчера в 08:09
Общество
Медик рассказал, как бороться с осенней хандрой
Утренние упражнения, зеленый чай и ароматические масла помогут побороть осеннюю хандру и сонливость, рассказал Агентству городских новостей "Москва" главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
РИА Новости 02:56
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21