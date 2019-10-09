Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси мог покинуть клуб, передает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1. Аргентинец является воспитанником сине-гранатовых. Он защищает цвета "Барсы" на протяжении 16-ти лет.

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Месси всерьез задумывался об уходе из «Барселоны»

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