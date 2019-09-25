Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси рискует пропустить матч седьмого тура чемпионата Испании против «Хетафе», который запланирован на субботу, 28 сентября, рапортует издание Sport.es.

Месси рискует не сыграть с «Хетафе» из-за травмы

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