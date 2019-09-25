Футбол
Евро-футбол.руМесси рискует не сыграть с «Хетафе» из-за травмы
Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси рискует пропустить матч седьмого тура чемпионата Испании против «Хетафе», который запланирован на субботу, 28 сентября, рапортует издание Sport.es.
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Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика
Политик из партии Меркель призвал снять санкции с России
Глава отделения «Христианско-демократического союза» (ХДС) в немецкой федеральной земле Тюрингия Майк Моринг призвал к процессу постепенного снятия санкций с России, который следует начать до 2021 года.
Известия 07:28
Транспорт
В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости
В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.
РИА Новости 06:54
Политика
Климкин оценил роль Украины в импичменте Трампа
Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США.
News.ru 06:46
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Общество
В ямальских школах открылись «Точки Роста»
Ямал присоединился к федеральному марафону - в 50 субъектах страны открылись более 2000 центров образования технологического, гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».
Муравленко 24 03:06
Происшествия
В Барнауле мужчина зарезал пятилетнего сына
По версии СК РФ, в среду утром в своем доме в городе Барнауле мужчина нанес четыре удара ножом по телу своего сына, и мальчик погиб от ран.
Росбалт 04:50
Энергетика
Россия может вложить в проекты в Венесуэле миллиард долларов
Прежде всего РФ интересует добыча алмазов и золота Инвестиции из РФ в горнорудные проекты в Венесуэле могут составить около 1 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:41
Шоу-бизнес
В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь
Ранее стало известно, что сегодня пришедшая в сознание Заворотнюк написала завещание. Родные привели в палату к артистке нотариуса.
7Дней.ру 08:20
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Российская газета 05:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Температурные аномалии ожидаются в различных регионах России с октября по март, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 04:09
Гаджеты
Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли
Технология позволяет напечатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, лишь имитируя стук пальцами — по столу или даже в кармане.
Snob.ru вчера в 01:00
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Гаджеты
Неприлично дешевый. Xiaomi выпустила смартфон Redmi 8A
Российская газета 08:08
Происшествия
Завучу школы, где умерла от голода ученица, вынесли приговор
Местное время (г. Пермь) 07:37
Киберспорт
Вышел фильм о составе Virtus.pro на The International 2019
Virtus.pro выпустила фильм о выступлении состава по Dota 2 на The International 2019.
CyberSport.ru 04:03
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Политика
Администрация США пыталась помешать встрече Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации США высокого уровня попытались не допустить телефонного разговора и встречи лидера США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, поскольку американский президент мог потребовать у Киева компромат на своего политического оппонента.
RuNews24.ru 02:47
Политика
Матвиенко переизбрали на пост председателя Совета Федерации
Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко переизбрали на этот пост в третий раз. Альтернативных кандидатур не было.
РИА Новости 03:51
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Гаджеты
Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Директор компании Xiaomi Лей Цзюнь официально представил смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha.
ITZine.ru вчера в 06:15
Авто
Представлен обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020
Японская компания Nissan представила обновленный Nissan Patrol.
Автоновости дня вчера в 07:52
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09