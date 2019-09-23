Футбол
Нева СпортРоналду не приехал на церемонию вручения наград ФИФА
Как сообщает Football Italia, португалец не приехал на церемонию, которая состоится сегодня, 23 сентября, в Милане. Сейчас гости прибывают на мероприятие.
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Шоу-бизнес
Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж
Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.
Wday.ru вчера в 06:03
Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ТАСС вчера в 15:59
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Тимати заработал на общепите 54 миллиона, обойдя Лепса и Бузову
Григорий Лепс вместе с Эмином Агалаковым, открывшие в Москве два ресторана «Рюмка водки», тоже не остались без прибыли, хоть и небольшой.
Телепрограмма вчера в 12:06
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета вчера в 05:38
Общество
Названы наиболее популярные алкогольные напитки в РФ
Стало известно, какие самые популярные алкогольные напитки были у россиян в сентябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 23:52
Экономика
Налоговики Дагестана «принудительно» взыскали 3,4 млрд рублей долгов
В регионе в 2019 году мерами принудительного взыскания обеспечено поступление налогов и взносов в бюджеты всех уровней на сумму 3,4 млрд рублей.
РИА Дагестан вчера в 08:52
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна вчера в 02:10
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
РИА Новости вчера в 22:03
Авто
Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами
Letnews.ru 21 сентября в 06:36
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 22 сентября в 09:17
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Авто
В Калуге стартует производство полноприводных Citroen и Peugeot
SpeedMe вчера в 04:58
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru вчера в 10:05
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Общество
Найден самый богатый город России
Годом ранее первое место рейтинга городов России с самыми обеспеченными жителями занял подмосковный Красногорск.
Lenta.ru 00:10
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Политика
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»
Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости вчера в 21:57
Политика
WP: Трамп давал указание заморозить военную помощь Украине из-за коррупции в стране
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине, поскольку опасался, что средства будут ненадлежащим образом израсходованы из-за коррупции в этой стране.
ТАСС вчера в 23:01
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК вчера в 11:56
Общество
В России создали недорогое искусственно выращенное мясо
Российская газета вчера в 03:23
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Энергетика
«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.
Российская газета 21 сентября в 01:37
Происшествия
В Екатеринбурге потушен пожар на Уральском дизель-моторном заводе
REGNUM вчера в 22:39
Политика
Губернатор Челябинской области инициировал кадровую чистку министров
Накануне.Ru вчера в 08:23
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
Газета.Ru вчера в 10:50
Футбол
Неймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.
Матч ТВ 00:02