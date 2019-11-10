Футбол
Sports.ruМесси сделал 52-й хет-трик в карьере, голов со штрафных тоже стало 52
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил три гола в матче 13-го тура Ла Лиги против "Сельты" (4:1). Этот хет-трик стал для аргентинца 52-м за карьеру.
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Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
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Останки неизвестного нашли при поисках возможной жертвы историка СПбГУ
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Пять ошибок водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
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Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
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Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае пострадали жители Тувы
Жители Тувы находились в микроавтобусе, который в ночь на воскресенье столкнулся с "Камазом" в Новоселовском районе Красноярского края, девять из них госпитализированы.
ТАСС вчера в 22:32
Общество
В Иране открыли мощное нефтяное месторождение
Журналистская правда 03:53
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Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 08 ноября в 09:40
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
News.ru 03:28
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском вчера в 11:10
Происшествия
Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи
Ведомости 08 ноября в 11:17
Экономика
Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов
Мировой долг достиг рекордного показателя - 188 триллионов долларов, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время выступления на 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.
Sputnik Таджикистан 08 ноября в 02:43
Космос
Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр
Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.
News.ru 07 ноября в 12:11
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей
В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Пятый канал 08 ноября в 22:46
Армия и оружие
Конвой курдских боевиков в Ракке попал под удар ИГ
NewInform вчера в 12:42
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru вчера в 11:08
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» начать с чистого листа
Отвечая на предложение России "начать отношения по транзиту с чистого листа", исполнительный директор "Нафтогаза" предложил "Газпрому" заключить контракт не с украинской компанией, а с обособленным от неё оператором.
Московский Комсомолец 08 ноября в 08:29
Политика
Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России
Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны.
Lenta.ru 04:41
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44