Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил три гола в матче 13-го тура Ла Лиги против "Сельты" (4:1). Этот хет-трик стал для аргентинца 52-м за карьеру.

Месси сделал 52-й хет-трик в карьере, голов со штрафных тоже стало 52

Футбол «Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов» Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

Единоборства Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Общество Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве "Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае пострадали жители Тувы Жители Тувы находились в микроавтобусе, который в ночь на воскресенье столкнулся с "Камазом" в Новоселовском районе Красноярского края, девять из них госпитализированы.

Политика Горбачев не связывает перестройку и распад СССР В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.

Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Происшествия Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки Ранее News.ru сообщал, что Соколов раскаивается в содеянном. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Политика Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Футбол Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Экономика Мировой долг достиг рекордных 188 триллионов долларов Мировой долг достиг рекордного показателя - 188 триллионов долларов, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время выступления на 20-й ежегодной конференции экономических исследований Annual Research Conference.

Космос Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.

Авто В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).

Политика Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.

Спорт «Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.

Шоу-бизнес Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».

Общество На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль» Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Политика Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» начать с чистого листа Отвечая на предложение России "начать отношения по транзиту с чистого листа", исполнительный директор "Нафтогаза" предложил "Газпрому" заключить контракт не с украинской компанией, а с обособленным от неё оператором.