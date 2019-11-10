Футбол
ProstoProSportМесси сделал за карьеру 52 хет-трика и забил 52 гола со штрафных
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1), забил в этой игре свой 52-й гол прямыми ударами со штрафных за карьеру.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается
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Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург
Подполковник МВД России Галина Ещенко приехала в Санкт-Петербург, где накануне в реке Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери.
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Отец виновника ДТП на Малышева отверг подозрения в подмене анализов
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Происшествия
Автобус загорелся на остановке в Барнауле
Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.
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В сети появился отрывок интервью Алины Загитовой для японского телевидения: фигуристка рассказала репортерам о том, какое блюдо является ее любимым и каковы ее мысли по поводу открытия японского ресторана в России.
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Сын певицы Валерии Артемий Шульгин жестко ответил Юлии Михальчик, защитившей на этой неделе своего экс-любовника Александра Шульгина.
Общество
Минюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам
Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Музыка
Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в Большом театре
Народная артистка СССР, автор песен «Мелодия», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва!» и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова в воскресенье, 10 ноября, даст концерт на сцене Большого театра в честь своего юбилея.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла Гран-при по фигурному катанию в Китае
Щербакова каталась очень уверенно и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева уступила «серебро» японке Сатоко Мияхаре.
Футбол
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Арсеналом»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала", передает Sport24.
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
Общество
Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране
Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Политика
Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
Теннис
Медведев поборется за победу на итоговом турнире ATP в Лондоне
В воскресенье в Лондоне стартует итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), участие в котором примет четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов признан первой звездой матча
Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 21 секунду, завершив матч с «+1», Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу в первой голевой атаке «Вашингтона» — его показатель полезности «+2».
Футбол
Вилков не назначил два пенальти в ворота «Уфы»! Что происходит?!
Дважды в ходе матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Уфа» (0:0) арбитр Михаил Вилков принимал ошибочные решения, не назначая пенальти в ворота гостей.
Происшествия
В ДТП с маршруткой и автобусом в Москве пострадали четверо
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Сообщается, что цена модели останется демократичной, но комфорта и функциональности моделе прибавится.
Футбол
Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Оказывается, в месторасположении бензобака в автомобилях тоже есть своя логика, которая зависит от марки, страны эксплуатации и других факторов.
Происшествия
В деле об убийстве главы ингушского центра «Э» появились новые детали
В Москве на два месяца арестовали фигуранта дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.