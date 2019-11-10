Футбол

ProstoProSportProstoProSportМесси сделал за карьеру 52 хет-трика и забил 52 гола со штрафных

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1), забил в этой игре свой 52-й гол прямыми ударами со штрафных за карьеру.
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