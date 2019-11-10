Футбол
ProstoProSportМесси сделал за карьеру 52 хет-трика и забил 52 гола со штрафных
Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1), забил в этой игре свой 52-й гол прямыми ударами со штрафных за карьеру.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Спорт
В МИДе прокомментировали невыдачу виз США «Спартаку»
Невыдача американских виз футболистам «Спартака» — пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов.
Известия 07:13
Общество
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации
74-летний Леонид Аркадьевич Якубович, советский, российский телеведущий, актер, сценарист, писатель и продюсер, прокомментировал информацию о том, что был госпитализирован и прооперирован в одной из клиник Москвы.
Российская газета 07:13
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Политика
Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.
RT на русском 07:01
Политика
Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
REGNUM 07:18
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
REGNUM вчера в 23:52
Единоборства
Александр Волков: Важнее было победить, чем победить красиво
Allboxing.ru вчера в 22:34
Происшествия
Против руководства СПБГУ собирают петицию из-за убийства студентки
В субботу, 9 ноября, в интернете на портале change.org появилась петиция, авторы которой призывают привлечь к ответственности руководство Петербургского университета после трагической гибели бывшей студентки ВУЗа Анастасии Ещенко.
Piter.tv 05:38
Хоккей
Задоров получил травму в матче с «Нэшвиллом»
Пока о степени серьезности травмы не сообщается.
Спорт-Экспресс 08 ноября в 01:59
Футбол
«Арсенал» и «Зенит» определились с составами на матч чемпионата России
Тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 05:14
Политика
У партии Зеленского «Слуга народа» сменился лидер
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщают «Украинские новости».
Коммерсантъ 07:15
Происшествия
На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
РИА Новости вчера в 12:16
Кино
Актер Джеймс Дин «сыграет» в фильме через 65 лет после своей гибели
Голливудский актер Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе более 60 лет назад, вошел в актерский состав фильма "В поисках Джека", актер будет "воссоздан" с помощью компьютерной графики.
Интерфакс 02:31
Политика
Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
RT на русском 05:32
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Общество
Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»
В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05
Футбол
«Рубин» ответил на удаление игрока сарказмом судей в соцсетях
News.ru вчера в 07:55
Политика
ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции Буркова
Верховный суд Израиля отклонил прошение россиянина Алексея Буркова отменить решение экстрадировать его в США.
BFM.ru 06:20
Фигурное катание
Щербакова представила номер с переодеванием
Metaratings 07:10
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Здоровье
Тяжелобольная из Тульской области судится с Минздравом из-за препарата
Поскольку схему лечения назначили в Москве, а сама Аня из Тульской области, решение о том, закупать препарат на бюджетные деньги или нет, должны принять по месту проживания.
РИА Новости 00:00
Общество
СМИ узнали о дискриминации русскоязычных IT-компаний в США
В последние несколько лет русскоязычные IT-компании в Кремниевой долине «сталкиваются с проблемами» вплоть до отказа с ними работать в случае базирования команды в России.
РБК 07:47
Футбол
Нигматуллин назвал решающий фактор для победы в центральном матче РПЛ
Экс-вратарь столичного "Локомотива" и "Спартака" Руслан Нигматуллин назвал решающий фактор для победы в центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Краснодаром".
Газета.Ru вчера в 07:54
Хоккей
Сошников: стремиться в НХЛ - нормально, и это не вопрос патриотизма
Форвард сборной России по хоккею и "Салавата Юлаева", лучший снайпер КХЛ Никита Сошников в интервью корреспонденту РИА Новости Семёну Галькевичу вспомнил, как работал в подмосковном "Атланте" с Алексеем Кудашовым и Алексеем Жамновым, рассказал, в какой степени его мотивирует желание вернуться в НХЛ, и оценил перспективы уфимского клуба в нынешнем сезоне.
РИА Новости 02:00
Футбол
«Шахтер» – «Динамо». 10.11.2019. Где смотреть матч онлайн
Bookmaker-ratings.ru 02:07
Авто
В России могут увеличить транспортный налог
Счетная палата выступила с предложением ввести новую систему расчета транспортного налога.
SpeedMe вчера в 02:54
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44