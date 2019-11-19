Футбол

ProstoProSportProstoProSportМесси согласился подраться с Кавани во время матча Аргентины и Уругвая

Нападающий французского "ПСЖ" Эдинсон Кавани предложил подраться форварду испанской "Барселоны" Лионелю Месси во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая, завершившегося ничьей 2:2.
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