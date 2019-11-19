Футбол
ЧемпионатГол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
В середине второго тайма аргентинская сборная восстановила равновесие благодаря голу Серхио Агуэро с передачи Лионеля Месси. На 68-й минуте уругвайскую национальную команду вывел вперёд Суарес. Спас Аргентину от поражения Месси, который реализовал пенальти в компенсированное время.
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Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Наука
Кетогенная диета способствует борьбе с вирусом гриппа
В эксперименте, проведенном в Йельском университете, мыши на кетогенной диете продемонстрировали более эффективное сопротивление вирусу гриппа по сравнению с мышами, в питании которых содержалось высокое количество углеводов.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Авто
Спрос на авто для разбора на запчасти увеличился на 20% в России
Рост спроса на машины для разбора на запчасти зафиксирован в России.
Армия и оружие
Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году
Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
Политика
Песков сообщил о подготовке документа саммита «нормандской четверки»
Песков уточнил, что в настоящее время согласование текста документа для саммита «четверки» продолжается.
Политика
Еврокомиссия рекомендует Украине закупать российский газ напрямую
Globallookpress / Stefan Sauer Еврокомиссия порекомендовала Украине закупать российский газ напрямую, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Волочкова в заношенном купальнике выставила напоказ соски
Скандально известная балерина предстала в облегающем купальнике, который подчеркнул все изгибы.
Общество
Госдума заморозила военным пенсионерам рост денежного довольствия
Если ранее действовала норма закона, по которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера», то теперь действие данной нормы приостановлено.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
Фигурное катание
Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой исполнилось 20 лет
Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
Общество
Судебным приставам могут расширить доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и ФССП подготовили проект поправок к закону "О кредитных историях", которые предполагают, что судебные приставы получат полный доступ к кредитным историям россиян.
Транспорт
Вице-премьер доложил Путину о спросе на железнодорожные билеты в Крым
Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября.
Авто
Электрический седан BMW i4 сможет развивать 530 сил
Выяснилось, что электромотор развивает 390 кВт (530 л.с.), то есть по отдаче находится на одном уровне с двигателем V8 4.4.
Авто
Hyundai представила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Компания Hyundai продвигает бюджетные модели на новые экспортные рынки.
Экономика
Медведев призвал искать компромиссы в отношениях между РФ и Беларусью
Во вторник Совет министров Союзного государства России и Беларуси продолжил согласование планов союзного строительства.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Игры
Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx
Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Политика
В НАТО отреагировали на передачу Россией кораблей Украине
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО приветствует возвращение Россией Украине военных кораблей, которые были задержаны за нарушение границы.
Общество
АСИ и бизнес-объединения запустили портал для жалоб на силовиков
Для бизнеса заработала цифровая платформа, куда предприниматели смогут направлять жалобы о давлении со стороны правоохранительных органов.
Политика
ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации
Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.
Культура