Футбол
Газета.RuМесси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Сборная Аргентины ушла от поражения на последних минутах в матче против Уругвая. Встреча прошла в Израиле и завершилась со счетом 2:2. На 34-ой минуте нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани забил первый мяч.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Общество
В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году
В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
Общество
Согласован порядок продажи «красивых номеров»
В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Политика
Задержанные катера и буксир отдали Украине
Задержанные украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» передали украинской стороне.
Происшествия
В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота
В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.
Здоровье
Что является главным фактором риска в развитии рака простаты
Около 30% мужского населения планеты страдают раком предстательной железы, рассказал главврач клинической больницы Святителя Луки в Санкт-Петербурге Сергей Попов.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Авто
Долгожданное появление модели Jetta от Volkswagen в России
Новый автомобиль от Volkswagen для российского рынка оснастят атмосферным двигателем объёмом 1,6 литров с показателем мощности 110 л.с. или турбиновый двигатель объёмом 1,4 литра и мощностью 150 л.с. Оба варианта будут представлены в тандеме с классической автоматической коробкой передач.
Гаджеты
Очередной апдейт: Apple выпустила iOS 13.2.3
Лично на моей памяти, не было таких частых обновлений фирменной операционной системы. В этот раз компания выпустила публичную iOS 13.2.3.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Политика
Слабые стороны России не те, что думают в Китае, — хуже
Ранее обозреватели китайского интернет-портала Sohu в своем материале отметили, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав благодаря своей территории и военной мощи, а к числу слабых мест России относятся: низкая численность населения, многонациональность государства и сложность управления таким государством, мононаправленность экономики и географическое положение.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Футбол
СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:5
Ростовский ФК СКА крупно проиграл московскому ЦСКА в контрольной игре.
Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Хоккей
«Вашингтон» победил «Анахайм», Овечкин забил гол
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм» — 5:2. На счету капитана хозяев Александра Овечкина гол, 3 броска в створ и силовой прием за 15.20 на льду.
Наука
Ученые объяснили причину роста живота с возрастом
Армия и оружие
Снайпер ополченцев ликвидировал боевика ВСУ в Донбассе
Украинское командование заявило об активизации снайперов ополченцев в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.
Футбол
Президент «Ростова» рассказал, откуда в клубе долги
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц выступил с официальным заявлением, касательно ситуации в клубе. Оно опубликовано на сайте команды.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Политика
Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России
Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.