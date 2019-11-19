Сборная Аргентины ушла от поражения на последних минутах в матче против Уругвая. Встреча прошла в Израиле и завершилась со счетом 2:2. На 34-ой минуте нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани забил первый мяч.

Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

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