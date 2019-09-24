Нападающий клуба «Барселона» и сборной Аргентины получил награду в шестой раз. На нее также претендовал португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Церемония вручения прошла в Милане.

Лионель Месси вновь признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кино Ксения Собчак сыграет в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова Ксения Собчак сыграет роль в фильме про ангарского маньяка Михаила Попкова.

Происшествия Умер экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением Бывший мэр Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимир Фомин умер утром на 58-м году жизни, сообщает пресс-служба мэрии города.

Политика Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам в Instagram Как считали фейковые аккаунты Эксперты ЦПК подсчитали долю ботов среди подписчиков губернаторов при помощи сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков.

Политика Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента Президент США Дональд Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента, назвав "охотой на ведьм" решение демократов "уволить" главу государства, сообщает The Associated Press.

Гаджеты Вышла iOS 13.1 с исправленными смайлами В новой версии ОС исправили некоторые ошибки и добавили новые функции, которые отсутствовали в iOS 13. Основное внимание уделили смайлам.

Здоровье В Минздраве РФ сообщили, как правильно питаться в осенний период Какие продукты нужно употреблять в пищу для поддержания иммунитета осенью, назвал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в интервью RT.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк призвала СМИ не спекулировать на теме здоровья актрисы Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья артистки.

Происшествия Остон Мэттьюс обвиняется в хулиганстве Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс столкнулся с обвинениями в хулиганстве в Скоттсдейле, штат Аризона.

Энергетика Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3% Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.

Политика Лотерею грин-карт США могут запретить в России Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.

Футбол УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.

Транспорт Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Кино Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России Знакомьтесь, Кантемир Балагов — будущее российского кино Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и оформила завещание прямо в больничной палате.

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Общество В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Баскетбол ЦСКА стал соперником «Олимпиакоса» по финалу Кубка Гомельского Баскетболисты московского ЦСКА переиграли греческий клуб «Промитеас» в полуфинальной встрече предсезонного турнира Кубок имени Александра Гомельского.

Общество Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.

Политика В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.

Культура Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника» Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.

Футбол Сборную России могут не допустить до ЧМ-2022 Сборную России, в свою очередь, могут отстранить от чемпионата мира-2022 в Катаре.