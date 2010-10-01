с чего всё началось

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим футболистом 2019 года по версии Международной федерации футбола (FIFA). В номинации он обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджела ван Дейка. Церемония вручения наград состоялась в Милане 23 сентября.

Месси стал лучшим футболистом года по версии FIFA

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