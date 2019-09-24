с чего всё началось

Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси. В этой номинации он опередил ван Дейка и Роналду. Также на церемонии был определен лучший тренер года.

Месси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка

Политика В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Политика Дума Челябинска выбрала нового спикера Сегодня в ходе первого заседания думы Челябинска нового созыва депутаты единогласно избрали председателем Андрея Шмидта, который уже в четвертый раз избирается в думу Челябинска.

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Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

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