с чего всё началось

В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА. Многие поклонники игры с мячом надеялись, что этот титул впервые получит голландский защитник Вирджил ван Дейк.

По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года

Происшествия Назван мотив готовившего нападение на школу кировского школьника В Кировской области подросток готовил массовое убийство в школе из-за проблем с другими учениками, сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Интернет Экс-сотрудник Microsoft рассказал, почему в Windows 10 так много багов Джерри Берг, экс-сотрудник Microsoft, занимающий ранее в компании должность старшего разработчика программного обеспечения для операционной системы, рассказал, почему в Windows 10 так много багов.

Финансы Курс евро опустился до уровня 2018 года Курс евро опустился ниже 70 руб./€ на Московской бирже. На момент публикации материала он достигал отметки 69,92 руб.

Происшествия Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида Скончался бывший мэр Новокуйбышевска Самарской области Владимир Фомин, госпитализированный после попытки самоубийства.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко Верховный суд Испании отклонил иск родственников диктатора Франциско Франко, выступающих против решения испанского правительства организовать перенос его останков из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших, сообщила газета El Mundo.

Энергетика Запасы нефти Саудовской Аравии резко сократились На фото: поврежденный объект нефтяного комплекса Абкайк (Файез Нурелдин / AFP / Getty Images) Аналитики Orbital Insights отмечают, что удар дронов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии оказал заметное влияние на уровень добычи, а с ней и на объем запасов сырой нефти в стране.

Здоровье Врачи назвали болезни, которые страшнее рака Как передает «Федеральное агентство новостей», в список таких заболеваний попала болезнь Крейтцфельдта — Чкоба или так называемое «коровье бешенство».

Происшествия Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.

Энергетика Дания попала в газовую зависимость от России На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.

Общество Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.

Политика Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.

Политика Британский парламент возобновит работу 25 сентября Парламент Великобритании возобновит свою работу в среду, 25 сентября. Об этом сообщил спикер палаты общин Джон Беркоу.

Общество С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Политика Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей Украина не планирует забирать военные корабли, оставшиеся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года.

Политика Безумие: обвиняемый в убийстве Бузины избран в Совет НАБУ Андрей Медведько (на фото), обвиняемый в убийстве украинского писателя Олеся Бузины, избран в общественный совет Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Футбол The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.