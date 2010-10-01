Футбол
В городе RПо версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА. Многие поклонники игры с мячом надеялись, что этот титул впервые получит голландский защитник Вирджил ван Дейк.
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с чего всё началось
Форвард «Барселоны» и аргентинской сборной Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии Международной ассоциации футбола (FIFA), сообщила пресс-служба организации.Телеканал 360°вчера в 16:47
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