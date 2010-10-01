с чего всё началось

В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА. Многие поклонники игры с мячом надеялись, что этот титул впервые получит голландский защитник Вирджил ван Дейк.

По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года

Гаджеты Boston Dynamics научили робота акробатике Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.

Авто В России отзовут более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» отзовет 4 тыс. 635 автомобилей типа 909 (Sprinter) из-за проблем со жгутом электропроводов двигателя.

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.

Происшествия Под Нижним Тагилом произошло массовое смертельное ДТП с автобусом В Пригородном районе Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса, грузовика и нескольких легковых автомобилей.

Здоровье Медики предупредили об опасности проживания в однокомнатных квартирах Медики предупредили. что проживание в однокомнатных квартирах может быть опасно для здоровья.

Общество Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Общество Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.

Политика Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН Российским политикам в последний момент не дали визы Десять членов российской делегации, которая собиралась участвовать в ежегодной сессии Генассамблеи ООН, не получили американские визы.

Армия и оружие Генерал США пожаловался на активность России в водах Черного моря Бывший командующий американскими сухопутными силами в Европе генерал Бен Ходжес возмутился деятельностью России в акватории Черного моря.

Политика Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.

Политика Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату В правительстве России, напротив, сочли Парижское соглашение более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Политика Трамп заявил о получении денег от Китая и Украины сыном Байдена Трамп назвал позором его поведение. Также он обвинил сына политика в получении денег от Китая и Украины.

Экономика Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку до нуля Инвестиции в нефтепереработку в России сократились фактически до нуля из-за двух налоговых маневров, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Культура Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Гаджеты В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.