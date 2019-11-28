Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров 2019 года. Лучшим был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси, набравший 299 очков.

Месси стал лучшим плеймейкером 2019 года по версии IFFHS

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