Футбол

ProstoProSportProstoProSportМесси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году. По данным Mundo Dероrтіvо, представители журнала France Football, являющегося учредителем премии, уже дали аргентинцу знать об этом. Кроме того, журналисты взяли у игрока интервью в честь завоеванной награды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ф. де Йонг: Месси — лучший футболист в мире и должен получить «Золотой мяч»

Чемпионат13:00

Источник: Месси уже знает, что получит шестой «Золотой мяч»

Спорт-Экспресс10:55

Де Йонг: «Ван Дейк провел восхитительный сезон, но „Золотой мяч“ заслужил Месси»

Sport24.ru13:07

Френки де Йонг: «Месси – лучший в мире, он должен получить «Золотой мяч»

Sports.ru12:54

Месси получит «Золотой мяч». France Football уже сообщил об этом аргентинцу

Sport.ru10:14

СМИ узнали, кто получит «Золотой мяч»

Матч ТВ10:13

Френки Де Йонг: Месси заслужил «Золотой мяч»

Советский спорт13:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Космос

Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou

Пятый канал 23 ноября в 02:00
Космос

«Роскосмос» обнаружил неисправность в модуле корабля «Прогресс МС-13»

Профиль вчера в 05:45
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Армия и оружие

Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»

Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Вести.Ru вчера в 06:06
Культура

Певец Дмитрий Колдун примерил для клипа дамские колготки

Пятый канал вчера в 10:40
Общество

Правительство России обязало открыть подвалы домов для животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее держать продухи (отверстия для циркуляции воздуха) подвальных помещений многоквартирных домов открытыми, чтобы обеспечить проход бездомных животных.
РИА Новости 07:40
Происшествия

МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.
RT на русском 14:26
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
Происшествия

В Сочи из-за самоубийства девушки-следователя возбудили дело

Коммерсантъ 09:38
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org 06:10
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

Предельный возраст для ректоров вузов предлагают продлить до 70 лет

В Госдуму внесен законопроект об увеличении на пять лет предельного возраста для ректоров вузов - с 65 до 70 лет.
Российская газета 13:52
Киберспорт

В Dota Underlords добавили скоростной режим и альянс духов

CyberSport.ru 14:17
Общество

Четыре в день: диетологи предупредили о вреде мандаринов

Вести.Ru 02:18
Интернет

В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений

В WhatsApp тестируется новая функция, позволяющая устанавливать таймер для автоматического удаления публикаций.
Газета.Ru 09:40
Экономика

Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче

После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.
РБК 13:58
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Ведомости 02:35
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
REGNUM 04:53
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Интернет

Facebook заплатит пользователям за участие в опросах

Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Ferra 08:48
Общество

Азовское море вернулось в свои берега без негативных последствий

В пресс-службе Краснодарского края заявили, что отлив прошел без каких-либо неприятных последствий.
Радио Комсомольская правда 08:28
Общество

Губернатор Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Сергей Левченко сообщил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в рамках майских указов.
РЕН ТВ 13:21
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Армия и оружие

Военный эксперт о случайных пусках ракет: «регулярно и у нас, и в США»

РИА Новости Крым 04:53
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о квартирах «на ночь»

В Москве сотрудники ФСБ совместно со следователями московского главка СКР задержали бывшего замначальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.
Газета.Ru 10:12
Игры

Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»

Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
REGNUM 09:22
Здоровье

Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Газета.Ru 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное