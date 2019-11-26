Футбол
ProstoProSportМесси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году. По данным Mundo Dероrтіvо, представители журнала France Football, являющегося учредителем премии, уже дали аргентинцу знать об этом. Кроме того, журналисты взяли у игрока интервью в честь завоеванной награды.
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Происшествия
Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».
Общество
В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Политика
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что проблемы перехода Украины на европейское законодательства препятствуют продолжению транзита газа, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Пикапы Tesla и Ford сыграли в перетягивание каната
Самый мощный Tesla Cybertruck с тремя электромоторами и полным приводом разгоняется до «сотни» за три секунды и проезжает без подзарядки свыше 800 км. Несмотря на такие завидные показатели, вряд ли тесловский грузовик сможет конкурировать с F-150 в плане продаж: последний продается по миллиону экземпляров в год (в США).
Футбол
Сборную России не отстранят от Евро-2020
Сборная России по футболу не будет отстранена от Евро-2020 в связи с допинговым скандалом, сообщает АFР со ссылкой на источник WADA.
Происшествия
В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие
Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
Футбол
Гризманн рассказал о взаимоотношениях с Месси и Суаресом
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
Происшествия
Прокуратура объяснила закрытие дела замглавы Росалкогольрегулирования
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Музыка
На «Детском Евровидении» победила участница из Польши
В 2018 году победительницей стала Роксана Венгель. Напомним, конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года.
Политика
Путин подписал закон для «Яндекса»
Президент России поставил подписать под законом, принятие которого поможет появиться Фонду общественных интересов.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Здоровье
У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка
За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Экономика
Власти согласились снизить ЕНВД и торговый сбор
Минэкономразвития снизило коэффициенты-дефляторы на 2020 год, используемые для расчета ЕНВД, ПСН, НДФЛ и торгового сбора.
Происшествия
В Москве трое глухонемых напали с ножом на прохожего
По предварительной информации, несколько человек напали на прохожего и ударили его ножом, после чего скрылись на автомобиле Lada Priora.
Общество
Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона
Здание конгресса США – Капитолий - было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Бывший муж трагически умершей певицы Юлии Началовой, у которой на фоне сепсиса отказали внутренние органы – футболист Евгений Алдонин, стал отцом в третий раз.
Общество
Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию
Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
Общество
Клиентка банка «Тинькофф» пожаловалась на совет бота «отрезать пальцы»
В техподдержке банка изданию «Подъём» сообщили, что им уже поступали жалобы на грубые ответы бота.
Футбол
«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ
Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Футбол
«Крылья Советов» зимой сыграют в Кубке ФНЛ на Кипре
Товарищеский турнир пройдет в городе Пафос с 14 по 27 февраля. Первый свой матч в его рамках «Крылья Советов» поведут 15 февраля.
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).