Футбол
ProstoProSportМесси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году. По данным Mundo Dероrтіvо, представители журнала France Football, являющегося учредителем премии, уже дали аргентинцу знать об этом. Кроме того, журналисты взяли у игрока интервью в честь завоеванной награды.
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Космос
В России построят завод для производства спутников
В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 и Евро-2020
Если ВАДА примет все рекомендации комиссии по соответствию, то существует большая вероятность, что в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России как таковая участия не примет.
Шоу-бизнес
Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска
Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Футбол
Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»
Футбол
Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
Шоу-бизнес
В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Энергетика
На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения
Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Наука
Редкий распад D-мезона уложился в предсказания Стандартной модели
Физикам впервые удалось с достаточной систематической значимостью обнаружить канал распада D-мезона с участием тау-лептона (таона).
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
Общество
В Steam началась осенняя распродажа
В онлайн-сервисе Steam стартовала традиционная распродажа игр. Также начался отбор на лучшие игры этого года в различных категориях.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова родила дочку
Звезда сериала «Кухня» Анна Бегунова и известный по проекту «Физрук» актер Дмитрий Власкин стали мужем и женой в 2018 году.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Космос
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене.
Общество
Греф назвал своей личной виной утечку данных в Сбербанке
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в происшествиях, подобных утечке данных клиентов, всегда виновато руководство.
Здоровье
Особое мнение: Антон Красовский
О. Бычкова ― Может быть, и нет, но сурово с ними обращаются. А. Красовский ― Может быть да, именно так они и поступают.
Армия и оружие
Главы генштаба России и Военного комитета НАТО встретились в Баку
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Политика
Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа
Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Здоровье
В медучреждения Ставрополья привлекают докторов и фельдшеров
Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, на текущий год федеральное министерство утвердило заявку Ставрополья на 81 врача и 10 фельдшеров, которые получат компенсационные выплаты в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно.