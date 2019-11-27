Футбол
ProstoProSportМесси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году. По данным Mundo Dероrтіvо, представители журнала France Football, являющегося учредителем премии, уже дали аргентинцу знать об этом. Кроме того, журналисты взяли у игрока интервью в честь завоеванной награды.
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Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
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США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
Происшествия
Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Политика
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Политика
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Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Политика
Матвиенко: более трети семей с детьми в России не знают о льготах
Около 35% семей с детьми в России не знают о положенных им льготах, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Футбол
Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Политика
США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить выплаты в бюджет НАТО.
Транспорт
Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.
Общество
Бизнес обвинил Booking.com в нарушении требований ФАС
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com не выполняет требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) относительно изменения условий сотрудничества с российскими отелями, пожаловалась руководителю ФАС Игорю Артемьеву общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России».
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита
Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.
Общество
В центре Киева отключилось электричество
Отмечается, что, кроме подсветки зданий и электричества в домах,также из строя вышли все дорожное освещение и светофоры.
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Спорт
МОК возложил всю вину за допинговый скандал на власти России
По заявлению МОК, ранее опубликованный доклад Всемирного антидопингового агентства (WADA, ВАДА) возлагает всю вину за порчу данных московской антидопинговой лаборатории исключительно на российские власти.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Общество
Оптическая иллюзия с руками заворожила Сеть
Фокусы всегда завораживали людей своей эффектностью и загадкой. Но на такие трюки способны не только профессиональные иллюзионисты.