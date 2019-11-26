Футбол

ProstoProSportProstoProSportМесси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году. По данным Mundo Dероrтіvо, представители журнала France Football, являющегося учредителем премии, уже дали аргентинцу знать об этом. Кроме того, журналисты взяли у игрока интервью в честь завоеванной награды.
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Матч ТВ10:13
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
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Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

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В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
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Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Газета.Ru 20:20
Общество

Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
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СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском 23:06
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«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения

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Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет из сектора Газа

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Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

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Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

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Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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