Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году. По данным Mundo Dероrтіvо, представители журнала France Football, являющегося учредителем премии, уже дали аргентинцу знать об этом. Кроме того, журналисты взяли у игрока интервью в честь завоеванной награды.

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Футбол «Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба.

Авто Geely и Volvo построили новый кроссовер Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.

Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика МИД Китая назвал «эгоизмом» политику США на Ближнем Востоке Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун заявил, что эгоистичная и односторонняя политика США является одним из ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.

Общество В России зафиксирован миллион вакансий В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.

Экономика Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 3,8 тысячи рублей, подсчитали в Сбербанке.

Политика Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.

Экономика «Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Экономика Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн Сколько потенциальных банкротов становятся реальными По данным НБКИ, за год число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений (с 2016 года, после вступления в силу закона о личном банкротстве граждан).

Политика Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.

Происшествия Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.

Общество В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.