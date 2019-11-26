Футбол
ProstoProSportМесси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году. По данным Mundo Dероrтіvо, представители журнала France Football, являющегося учредителем премии, уже дали аргентинцу знать об этом. Кроме того, журналисты взяли у игрока интервью в честь завоеванной награды.
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Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы
Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба.
Авто
Geely и Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
МИД Китая назвал «эгоизмом» политику США на Ближнем Востоке
Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун заявил, что эгоистичная и односторонняя политика США является одним из ключевых факторов нестабильности на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Экономика
Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ
Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 3,8 тысячи рублей, подсчитали в Сбербанке.
Армия и оружие
В Великобритании предрекли стране поражение в войне с Россией
Британские военные аналитики пришли к выводу, что Великобритания неминуемо потерпит сокрушительное поражение в возможном конфликте с Россией.
Политика
Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Общество
Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Экономика
«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Происшествия
В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения
Гаджеты
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 представлены в России
Происшествия
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Хоккей
Московское «Динамо» одолело «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ
Московское «Динамо» обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Экономика
Число потенциальных банкротов в России превысило 1 млн
Сколько потенциальных банкротов становятся реальными По данным НБКИ, за год число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений (с 2016 года, после вступления в силу закона о личном банкротстве граждан).
Политика
Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Происшествия
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
Общество
В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации
В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
На сайте Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для седана Volkswagen Jetta седьмой генерации.