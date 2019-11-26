Футбол
ProstoProSportМесси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году. По данным Mundo Dероrтіvо, представители журнала France Football, являющегося учредителем премии, уже дали аргентинцу знать об этом. Кроме того, журналисты взяли у игрока интервью в честь завоеванной награды.
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Спорт
Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому организации запретить России на четыре года участвовать в соревнованиях по всему миру, а также выступать на предстоящих олимпийских играх в Токио под российским флагом.
Происшествия
По факту гибели девушки-следователя в Сочи возбуждено уголовное дело
Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели 23-летней следовательницы Марии Клочковой.
Происшествия
Названа возможная причина аварии автобуса с россиянами в Доминикане
В туристическом агентстве «Анекс Тур» рассказали о возможной причине аварии в Доминикане с участием автобуса с российскими туристами.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США
Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Гаджеты
Умные часы Honor Watch Magic 2 появились на официальном рендере
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Здоровье
Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов
Врачи вели приём в первой городской поликлинике с 18 ноября и за это время уже успели осмотреть более 2000 пациентов, нуждавшихся в квалифицированной помощи узких специалистов.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
Общество
Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Футбол
Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»
Политика
Зеленский назвал приоритетом подписание газового договора с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения Киева и Москвы «очень сложными».
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
Футбол
Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба «Хаммарбю»
Нападающий Златан Ибрагимович, ранее опубликовавший видео, в котором изображена футболка «Хаммарбю», станет совладельцем шведского клуба, сообщает Tuttomercatoweb.
Политика
Украина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США
Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль.
Шоу-бизнес
Селена Гомес повторила татуировку Джастина Бибера
Селена Гомес обратилась к одному из лучших мастеров в США, чтобы сделать себе такую же татуировку, как у бывшего бойфренда.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
Общество
Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»
Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
Общество
Роспотребнадзор дал советы покупателям в «черную пятницу»
Рекомендации относительно покупок в «черную пятницу» дали специалисты Роспотребнадзора 26 ноября на официальном сайте ведомства.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
Общество
Губернатор Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам
Сергей Левченко сообщил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в рамках майских указов.
Политика
В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров бывшей ЧССР
Полиция Чехии возбудила уголовные дела против экс-руководителей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, 1960-1990).