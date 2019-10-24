Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsМесси установил рекорд Лиги чемпионов

На 3-й минуте встречи форвард гостей Лионель Месси вывел каталонский клуб вперёд. Этот гол стал для аргентинца определяющим. Месси стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забивал хотя бы 1 гол в 15 розыгрышах турнира подряд.
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«Интер» дома добился победы над «Боруссией», «Барселона» на выезде обыграла «Славию»

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 15:00
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Известия вчера в 23:49
Общество

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В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР.
РБК 02:16
Политика

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
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Общество

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Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
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В Forbes назвали самых богатых женщин России

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Общество

Продажу пива на российских стадионах одобрили

Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Lenta.ru вчера в 13:07
Общество

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Футбольные клубы ЦСКА (Москва) и "Краснодар" в четверг проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы, в которых постараются набрать первые очки в турнире.
РИА Новости вчера в 17:14
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv вчера в 05:52
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Главная проблема Intel сохранится ещё минимум три-шесть месяцев

Источник сообщает, что представитель компании HP заявил о том, что дефицит CPU Intel продлится ещё квартал или два.
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Происшествия

В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

Lenta.ru вчера в 08:24
Армия и оружие

Бомбардировщики ВВС США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем.
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Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
RT на русском вчера в 05:33
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На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец

Российская газета вчера в 22:02
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Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

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Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.
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Москва требует от Вашингтона прекратить оккупацию в районе сирийского Ат-Танфа. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
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В Якутии спасатели эвакуировали людей с застрявших на реке судов

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Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

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Xiaomi уменьшил цену на смартфон Mi 9 SE

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Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

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Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
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В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
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