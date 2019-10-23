Лига чемпионов
MetaratingsМесси установил рекорд Лиги чемпионов
На 3-й минуте встречи форвард гостей Лионель Месси вывел каталонский клуб вперёд. Этот гол стал для аргентинца определяющим. Месси стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забивал хотя бы 1 гол в 15 розыгрышах турнира подряд.
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