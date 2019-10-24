Месси стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забивал хотя бы 1 гол в 15 розыгрышах турнира подряд. Также стоит отметить, что Лионель Месси уже забил 33 клубам в матче Лиги чемпионов, повторив достижение Рауля и Криштиану Роналду.

Политика Путин рассказал об увеличении бюджетных мест для студентов из Африки Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия – Африка" заявил, что власти страны подумают об увеличении квоты бюджетных мест в вузах для студентов из стран Африки, сообщает РИА "Новости".

Технологии ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Политика Сноуден заявил, что «оказался в ловушке» в России Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, заявил, что, оказавшись в России, где он получил политическое убежище, "попал в ловушку" из-за аннулированного американского паспорта властями США.

Спорт Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии Бельгийская чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике воспользовалась эвтаназией в возрасте 40 лет.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Спорт В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.

Армия и оружие Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии "Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.

Футбол «Зенит» проиграл на выезде «Лейпцигу» Питерский «Зенит» вслед за московским «Локомотивом» потерпел выездное поражение в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов UEFA.

Общество «Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран «Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.

Здоровье Кому нельзя есть яйца, рассказала диетолог Российский диетолог рассказала, при каких заболеваниях лучше отказаться от употребления яиц.

Происшествия Роспотребнадзор сообщил о гаффской болезни в Тюменской области Управление Роспотребнадзора по Тюменской области с 22 октября расследует вспышку гаффской болезни среди жителей деревни Ачиры Тобольского района.

Армия и оружие В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160 Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.

Общество Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

Политика В США могут признать «Азов» террористической организацией Украинский добробат «Азов» может быть признан в США террористической организацией: ранее группа конгрессменов обратилась к госдепу с требованием объяснить, почему батальон ещё не был включен в список террористических группировок.

Происшествия В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.

Общество Полиция на Кузбассе возбудила дело против сироты, разорвавшего перед камерой Конституцию МВД по Кемеровской области возбудило административное дело в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, который разорвал перед камерой Конституцию РФ и выложил видеозапись в соцсети.

Шоу-бизнес Александр Градский рассказал о нетребовательной молодой жене В своем недавнем интервью Александр Градский рассказал, что у него с молодой супругой почти безупречные, очень гармоничные отношения.

Технологии Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними Сотрудники Google обвинили руководство компании в том, что оно разработало инструмент для слежки, сообщает Bloomberg.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Политика AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Происшествия Полиция в Новосибирске сняла дебоширов с рейса в Пхукет Авиалайнер должен был лететь в Пхукет. Экипаж принял решение об отказе в перелете этим пассажирам. Полицейские затем задержали дебоширов.

Общество МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра Министерство экономического развития России предлагает наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра.

Экономика Неожиданная прибыль подбросила акции Tesla на 20% Публикация компанией корпоративной отчетности с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной бирже NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Политика Авиасообщение между РФ и Египтом может быть скоро восстановлено Вопрос возобновления рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в скором времени.

Армия и оружие Россия перебросила в Сербию дивизион С-400 для учений «Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» переброшены военно-транспортными самолётами ВКС России на территорию Сербии», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.