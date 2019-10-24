Лига чемпионов

MetaratingsMetaratingsМесси установил рекорд Лиги чемпионов

Месси стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забивал хотя бы 1 гол в 15 розыгрышах турнира подряд. Также стоит отметить, что Лионель Месси уже забил 33 клубам в матче Лиги чемпионов, повторив достижение Рауля и Криштиану Роналду.
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«Славия» — «Барселона» — 1:2, Месси, тер Штеген, Лига чемпионов

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Газета.Ru01:38
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