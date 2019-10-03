Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportМесси установил рекорд сезона по обводкам в матче с «Интером»

Барселона — Интер
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
9′
Жерар Пике
22′
Серджи Роберто
52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
52′
Луис Суарес
58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
66′
66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
76′
77′
Алексис Санчес
79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
84′
Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси, проведший против итальянского "Интера" в Лиге чемпионов первый полный матч после травмы, установил рекорд сезона по количеству успешных обводок. Аргентинец шел в обыгрыш 11 раз, при этом 10 попыток обводки оказались удачными.
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