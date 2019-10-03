Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси, проведший против итальянского "Интера" в Лиге чемпионов первый полный матч после травмы, установил рекорд сезона по количеству успешных обводок. Аргентинец шел в обыгрыш 11 раз, при этом 10 попыток обводки оказались удачными.

Месси установил рекорд сезона по обводкам в матче с «Интером»

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