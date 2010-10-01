Футбол
ЧемпионатМесси: в 2013-2014 годах задумывался об уходе из «Барселоны»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что задумывался об уходе из каталонского клуба, когда у него возникли проблемы с испанским казначейством.
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Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Футбол
Сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон
Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод.
Общество
Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд
Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Спорт
WADA получило ответ от России по данным московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило ответ от российской стороны относительно несоответствий в базе данных московской лаборатории.
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Политика
Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
Здоровье
В Плесецкой ЦРБ продолжается конфликт персонала и главврача: область может повторить историю с онкоцентром Блохина
Редакция ИА «Эхо СЕВЕРА» продолжает следить за развитием конфликта вокруг неприятной истории в Плесецкой ЦРБ.
Армия и оружие
«Правый сектор» грозит воевать в Донбассе назло Зеленскому
Радикальная организация «Правый сектор» (запрещена в РФ) продолжит воевать на территории Донбасса, несмотря на запланированный отвод украинских войск.
Политика
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17
Экономика
РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и «Мегафон» закрыли сделку по созданию СП
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, Alibaba и "Мегафон" завершили сделку по созданию совместного предприятия (СП) в области социальной электронной коммерции в России и странах СНГ, сообщается в пресс-релизе фонда.
Происшествия
Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела
Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
Гаджеты
В России представили Redmi Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила на российском рынке новый бюджетный флагман Redmi Note 8 Pro, цена на который стартует от 17990 рублей.
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Наука
Раскрыта связь между паром вейпов и раком легких
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Авто
Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель
Российская компания пополнит модельный ряд. АвтоВАЗ в скором времени планирует выпустить еще одну модель, которая носит рабоче название Van.
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".
Политика
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Здоровье
В Коми в следующем году на ремонт школ выделят 200 миллионов рублей
При формировании проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы было запланировано ежегодное финансирование в объёме 100 миллионов рублей на замену систем пожарной сигнализации, которые используются больше десяти лет.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о выводе военных с севера Сирии из-за Турции
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Здоровье
Челябинский малыш, родившийся в Турции, благополучно доставлен домой
Женщина вместе с малышом благополучно прилетела в Челябинск, прямо у трапа их встретили врачи.
Энергетика
Арктические проекты нефтяников предлагают обложить новым налогом
К новым арктическим проектам было предложено применить экспериментальный нефтяной налог — налог на добавленный доход (НДД).
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.