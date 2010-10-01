Футбол

ЧемпионатЧемпионатМесси: в 2013-2014 годах задумывался об уходе из «Барселоны»

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что задумывался об уходе из каталонского клуба, когда у него возникли проблемы с испанским казначейством.
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