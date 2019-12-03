Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом 2019 года по версии журнала France Football. Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).

Месси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз

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