Футбол
КоммерсантъМесси получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистом 2019 года по версии журнала France Football. Аргентинец получил «Золотой мяч» в рекордный шестой раз (до этого Месси получал награду в 2009–2012 годах, а также в 2015 году).
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