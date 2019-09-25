Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму мышц бедра, сообщается на сайте испанского футбольного клуба. Месси травмировался в матче чемпионата Испании с "Вильярреалом". Медицинское обследование выявило у аргентинского игрока повреждение приводящей мышцы левого бедра.

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