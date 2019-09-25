Футбол
РИА НовостиМесси получил травму мышц бедра
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил травму мышц бедра, сообщается на сайте испанского футбольного клуба. Месси травмировался в матче чемпионата Испании с "Вильярреалом". Медицинское обследование выявило у аргентинского игрока повреждение приводящей мышцы левого бедра.
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Футбол
«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Политика
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российским делегатам в ООН
Американская сторона серьезно относится к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил представитель Госдепа США, отказавшись при этом приводить причины отказа или задержки выдачи виз членам российской делегации, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 04:59
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56
Армия и оружие
На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США
В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
РБК 13:30
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Автоспорт
Даниил Квят: «Планирую получить удовольствие от „Гран-при России“»
Думаю, нас ждут интересные выходные. Планирую получить удовольствие от домашней гонки. Помню свою первую гонку в Сочи в 2014 году.
Спорт-Экспресс 07:59
Финансы
В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам
Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.
RT на русском вчера в 10:05
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Происшествия
Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ
Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru 09:37
Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Гаджеты
Google представила Android 10 для слабых смартфонов
В начале сентября компания Google выпустила финальную версию Android 10 для смартфонов.
Игромания.ру 16:54
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Авто
Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
Для первого полугодия 2019-го был актуален базовый сценарий - рынок легковых автомобилей уменьшился на 1,9%. Продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тысяч штук (против 790 тысяч в первом полугодии 2018-го).
Российская газета 17:01
Политика
Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин равнодушно отнесся к отказу в выдаче американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, но считает, что с точки зрения международных отношений это неправильная ситуация.
ТАСС 16:38
Политика
США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
США достигли "настоящего прогресса" в сплочении стран против Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции.
РИА Новости 19:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус: «Хватит уже нас и читателя разводить»
Повод «развести» пару актрисы и юмориста показался существенным — Кристине «100 раз сегодня за комментарием позвонили», как она ответила подписчице под постом в Инстаграм.
WomanHit.ru 02:16
Футбол
Капитан сборной Никарагуа заявил, что его голос за Месси сфальсифицирован
Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.
Спорт-Экспресс 19:13
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика
Лавров рассказал о последствиях вступления Грузии в НАТО
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, если Грузию примут в НАТО, то Москва не начнет военных действий, однако отношения с Альянсом будут серьезно подорваны.
Московский Комсомолец 18:04
Здоровье
В куркуме обнаружили ядовитый свинец
Ученые Стэнфордского университета в ходе проведенных исследований обнаружили, что куркума, используемая при изготовлении приправы карри и являющаяся лекарственным растением, может содержать свинец, который обладает нейротоксичным действием.
Inc-news.ru 13:56
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер трогательно прокомментировала смерть матери
Наконец, взрослая дочь Аллы Вербер Екатерина прервала молчание.
Bimru.ru 09:13
Политика
Памфилова заявила о вмешательстве депутатов в выборы в Петербурге
Русский дедлайн 09:23
Космос
Экипаж МКС вырос до девяти человек впервые за четыре года
Впервые с 2015 года на Международной космической станции находятся девять человек вместо обычных шести. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 18:43
Финансы
В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
На обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации планируется выделить более 460 миллионов рублей на 2020 год, следует из подготовленного Минфином проекта федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
РИА Новости 18:28
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07