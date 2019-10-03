Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuМесси: впервые за сезон провел все 90 минут на поле

Барселона — Интер
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
9′
Жерар Пике
22′
Серджи Роберто
52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
52′
Луис Суарес
58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
66′
66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
76′
77′
Алексис Санчес
79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
84′
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оценил выступление команды в матче второго тура группового отбора Лиги чемпионов. Его слова передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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