Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оценил выступление команды в матче второго тура группового отбора Лиги чемпионов. Его слова передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Месси: впервые за сезон провел все 90 минут на поле

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