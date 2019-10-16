с чего всё началось

Аргентинский нападающий Лионель Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы по итогам прошлого сезона. Для получения награды Месси вышел на сцену с двумя сыновьями. Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд.

Происшествия Задержан вице-губернатор Тамбовской области Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествия В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.

Здоровье Минздрав раскрыл продолжительность жизни россиян Средняя продолжительность жизни граждан России за первые восемь месяцев текущего года увеличилась до 73,6 лет.

Общество В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.

Политика В Кремле прокомментировали исполнение гимна России в Эр-Рияде В Кремле прокомментировали своеобразное исполнение российского гимна оркестром в королевском дворце Эр-Рияда.

Происшествия В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.

Экономика Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.

Происшествия В Каталонии в ходе беспорядков пострадали не менее 50 человек В Испании в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии, которые прошли вечером 16 октября, пострадали не менее 52 человек, сообщает El Pais.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Происшествия Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 77 человек Число погибших в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», достигло 77 человек, передает телеканал NHK.

Здоровье В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.

Авто В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.

Наука В России людям начнут пересаживать органы от животных В ближайшие годы в России появятся генетически модифицированные животные, их органы будут использовать для трансплантации людям.

Экономика В Госдуме одобрили повышение МРОТ с начала 2020 года Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Происшествия Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме Президент США Дональд Трамп сообщил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сорвалась на встрече с ним и ушла до ее завершения.

Политика CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.

Политика В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец» Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.