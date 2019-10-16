Футбол
LiveSport.ruМесси вручили шестую «Золотую бутсу»
Аргентинский нападающий Лионель Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы по итогам прошлого сезона. Для получения награды Месси вышел на сцену с двумя сыновьями. Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд.
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Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
ЖКХ
Россияне смогут оплачивать ЖКУ по единой квитанции
Проект о создании единой квитанции для оплаты всех коммунальных услуг обсуждается в Госдуме с начала лета.
Политика
В Литве объявили о подготовке «обмена шпионами» с РФ
В Литве на финальной стадии подготовка обмена осуждённого за шпионаж Николая Филипченко с заключёнными под стражу в России по аналогичным обвинениям Евгением Матайтисом и Аристидасом Тамошайтисом, сообщило сегодня со ссылкой на неназванные собственные источники прибалтийское новостное агентство BNS.
Автоспорт
«Торо Россо» сменит название на «Альфа Таури»
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Политика
Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера
Харьковский горсовет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной раде и депутатам местных советов о поддержке Минских соглашений и формулы Штайнмайера.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Культура
В Новой Третьяковке представили выставку Василия Поленова
Во вторник в здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки картин русского художника Василия Поленова, которая будет открыта для посетителей с 17 октября 2019 года по 26 января 2020 года.
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Политика
Путин потребовал отчета о тратах на ликвидацию последствий паводков
Президент Владимир Путин потребовал у правительства предоставить отчет о том, как были потрачены средства на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области.
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо», обнаружил корреспондент РБК.
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Происшествия
Уфимец два года насиловал 15-летнюю школьницу
В Уфе 44-летний местный житель два года насиловал 15-летнюю школьницу.
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
На покинутой американцами военной базе нашли оскорбительные надписи, адресованные российским военным, передает канал Anna News.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»
Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Происшествия
В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка
Армия и оружие
Трамп сообщил о предстоящем визите Пенса и Помпео в Турцию
Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео в среду, 16 октября, отправятся с визитом в Турцию в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии, сообщил президент США Дональд Трамп.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил западные страны в двуличии
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в двуличии в связи с их критикой турецкой операции в Сирии, назвав Рабочую партию Курдистана (РПК) и запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ* "проектами" недругов Турции.
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Здоровье
В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди
С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Дженнифер Энистон воссоединила «Друзей»: Instagram не выдержал
Актриса Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram и сразу обвалила соцсеть. Дебютной публикацией стал весь состав сериала «Друзья».