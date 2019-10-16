Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruМесси вручили шестую «Золотую бутсу»

Аргентинский нападающий Лионель Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы по итогам прошлого сезона. Для получения награды Месси вышел на сцену с двумя сыновьями. Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд.
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