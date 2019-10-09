Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси мог покинуть клуб, передает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1. Аргентинец является воспитанником сине-гранатовых. Он защищает цвета "Барсы" на протяжении 16-ти лет.

Спорт день за днем

Месси всерьез задумывался об уходе из «Барселоны»

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Шоу-бизнес Семак повторно женился в Италии Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Политика Лавров назвал действия США в Сирии противоречивыми и опасными Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров охарактеризовал действия США в Сирии, как противоречивые и отражающие неспособность американской стороны вести переговоры.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления 8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.

Политика Минюст признал фонд Навального иностранным агентом «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.

Экономика Alibaba и Mail.Ru Group завершили сделку по AliExpress Russia Китайская компания Alibaba, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили сделку по предприятию AliExpress Russia, сообщила пресс-служба Mail.ru Group.

Политика Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Происшествия В Германии потерпел крушение американский истребитель Во вторник, 8 октября, в Германии потерпел крушение истребитель ВВС США F-16.

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Шоу-бизнес Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.

Политика Нидерланды требуют прояснить роль Украины в крушении MH17 Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в деле об авиакатастрофе 2014 года, когда пассажирский самолёт Boeing компании «Малайзийские авиалинии», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Наука В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах.

Наука Найден способ определить разницу в лекарствах и еде среди австралийцев Среди наиболее интересных моментов ученые выяснили, что потребление алкоголя и кофе было выше в районах с более дорогой арендой жилья.

Общество Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.