Футбол
Газета.RuМесси всерьез задумывался об уходе из «Барселоны»
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси мог покинуть клуб, передает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1. Аргентинец является воспитанником сине-гранатовых. Он защищает цвета "Барсы" на протяжении 16-ти лет.
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Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
RT на русском 06:14
Политика
Белецкий и его нацбойцы прорвались к блокпосту рядом с н.п. Золотое
Белецкий и нацкорпус движутся в сторону блокпоста «Золотое».
Новостной фронт 07:19
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Шоу-бизнес
Семак повторно женился в Италии
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
Life.ru вчера в 11:59
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Политика
Лавров назвал действия США в Сирии противоречивыми и опасными
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров охарактеризовал действия США в Сирии, как противоречивые и отражающие неспособность американской стороны вести переговоры.
Наша версия 06:29
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах
ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Woman.ru 07:29
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Политика
Минюст признал фонд Навального иностранным агентом
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Экономика
Alibaba и Mail.Ru Group завершили сделку по AliExpress Russia
Китайская компания Alibaba, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершили сделку по предприятию AliExpress Russia, сообщила пресс-служба Mail.ru Group.
Экономика сегодня 05:30
Политика
Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе
Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ruposters.ru вчера в 05:28
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Происшествия
В Германии потерпел крушение американский истребитель
Во вторник, 8 октября, в Германии потерпел крушение истребитель ВВС США F-16.
ИА Новороссия вчера в 14:03
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Политика
Нидерланды требуют прояснить роль Украины в крушении MH17
Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству расследовать роль Украины в деле об авиакатастрофе 2014 года, когда пассажирский самолёт Boeing компании «Малайзийские авиалинии», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины.
News.ru вчера в 17:19
Шоу-бизнес
В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото
Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Волга-Медиа 03:36
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Наука
В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки
Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах.
Российская газета 04:35
Наука
Найден способ определить разницу в лекарствах и еде среди австралийцев
Среди наиболее интересных моментов ученые выяснили, что потребление алкоголя и кофе было выше в районах с более дорогой арендой жилья.
Goroday.ru вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Общество
Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев о генплане Екатеринбурга и городских проектах
Znak.com попросил одного из ведущих застройщиков Екатеринбурга - главу компании Атомстройкомплекс Валерия Ананьева прокомментировать расчеты городских властей и ситуацию на рынке строительства.
Znak.com 04:53