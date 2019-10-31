Футбол

Sport24.ruSport24.ruМесси вызван в сборную Аргентины после трехмесячной дисквалификации

Бока Хуниорс — Арсенал
3 ноября
в 10:00
Чемпионат Аргентины
Стадион «Бомбонера»
Сборная Аргентины огласила заявку на ноябрьские матчи. В состав команды вернется Лионель Месси. Напомним, форвард обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции во время Кубка Америки — 2019, за что был дисквалифицирован на три месяца.
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Месси вызван в сборную Аргентины после трехмесячной дисквалификации

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