Футбол
Sport24.ruМесси вызван в сборную Аргентины после трехмесячной дисквалификации
Чемпионат Аргентины
Стадион «Бомбонера»
Сборная Аргентины огласила заявку на ноябрьские матчи. В состав команды вернется Лионель Месси. Напомним, форвард обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции во время Кубка Америки — 2019, за что был дисквалифицирован на три месяца.
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