Футбол
Lenta.ruМесси взялся за усиление «Барселоны»
Во время последнего трансферного окна «Барселона» приобрела защитника Жуниора Фирпо за 18 миллионов евро, однако Месси недоволен его уровнем. Форвард считает, что именно Тальяфико сможет стать долгосрочной заменой Альбе. Он настаивает на том, чтобы «Барселона» купила именно его.
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Политика
Песков заявил о продвинутом уровне интеграции России и Белоруссии
Уровень интеграции двух союзных государств — России и Белоруссии — находится на продвинутом уровне.
РБК 08:25
Игры
Chernobylite появилась в раннем доступе в Steam
Студия The Farm 51 запустила раннюю версию хоррора Chernobylite. Компания сопроводила выход игры геймплейным трейлером.
Cyber.sports.ru вчера в 16:01
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Гаджеты
Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.
MobiDevices 15 октября в 11:25
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Общество
Россияне не пострадали во время беспорядков в Барселоне
Коммерсантъ 07:48
Наука
Ancestry выходит на рынок генетического предсказания болезней
Как сообщает Quartz, на рынок медицинского генетического тестирования выходит Ancestry.
Хайтек+ 03:39
Экономика
Крупные банки могут начать оказывать госуслуги
Минэкономики планирует провести в 2020 году эксперимент, в рамках которого некоторые банки начнут оказывать часть госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 22:42
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина
Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:40
Общество
Из-за пенсионной реформы численность сотрудников МВД сократилась
Из-за пенсионной реформы численность личного состава МВД существенно сократилась.
МонаВиста вчера в 10:23
Музыка
Украинских артистов не пустят на Евровидение за гастроли в России
Гастролировавшим в России с 2014 года певцам и певицам ход на телеконкурс закрыт.
Телеканал 360° вчера в 10:38
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru 01:56
Общество
Температура в Москве побила рекорд по теплу 130-летней давности
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд по теплу на 17 октября.
РБК 08:11
Религия
РПЦ разорвет отношения с Элладской православной церковью
РПЦ разорвет отношения с архиереями Элладской православной церкви, которые вступят в общение с украинскими раскольниками - Легойда.
ТАСС 08:28
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери
В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.
Lenta.ru 05:47
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Происшествия
В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Напомним, что похожий случай произошел летом 2017 года в Балашихе, где 31-летняя Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика, а затем судмеэксперты нашли в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя.
Московский Комсомолец 15 октября в 13:29
Авто
Компания Toyota анонсировала компактный электрокар
Японская компания Toyota запускает производство миниатюрного электромобиля Ultra-Compact BEV.
Vevby.ru 07:32
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском 00:00
Космос
В Антарктиде обнаружили утечку радиации
Ученые определили концентрацию радиоактивного хлора-36 на обоих участках и выяснили, сколько изотопа присутствовало у «Востока» в 1949-2007 годах и у Купола Талос в 1910-1980 годах.
Lenta.ru вчера в 12:53
Происшествия
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
RT на русском 02:28
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Гаджеты
Стала известна себестоимость нового iPhone 11 Pro Max
Известно, что сегодня новенький iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт стоит 1249 долларов в США и 131 990 рублей в России (согласно данным на официальном сайте Apple).
Playboyrussia.com 03:49