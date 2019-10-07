Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Месси на 78-й минуте поставил точку в матче, забив свой первый гол в сезоне. Этот красивый гол стал для него 100-м, забитым за клуб во всех турнирах из-за пределов штрафной.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.

Политика Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.

Общество Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

Авто Стали известны сроки разработки нового электрического BMW i1 AutoExpress полагает, что новый EV 1-ой серии может получить прозвище i1, когда он будет выпущен на рынок, в соответствии с соглашением BMW о предоставлении своим электромобилям суффикса i. Однако новый i3 не обязательно будет иметь ту же форму, что и сегодняшняя модель.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк сообщил последние сведения об актрисе Директор актрисы Стас Христов заявил телеканалу НТВ, что Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья, призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Здоровье В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Футбол Комбаров назвал причину отставки Кононова Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.

Армия и оружие Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.

Кино Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар» Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".

Армия и оружие В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы» СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».

Политика В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas "Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.

Гаджеты Недорогой iPhone SE 2 усилит позиции Apple на рынке смартфонов Новая модель позволит компании улучшить свою позицию на рынке и как минимум на 10% увеличить продажи.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Общество Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».