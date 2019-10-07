Футбол

Sport24.ruSport24.ruМесси забил 100-й гол за «Барселону» из-за пределов штрафной

Барселона — Севилья
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, 6 октября
Стадион «Камп Ноу»
22′
Серхио Регилон
Луис Суарес
27′
Артуро Видаль
32′
34′
Даниэл Каррису
Усман Дембеле
35′
Нелсон Семеду
39′
46′
Оливер Торрес
Жоан Жордан
46′
Нолито
Мунир Эль-Хаддади
Усман Дембеле
53′
Луис Суарес
64′
Артур
Серджи Бускетс
65′
65′
Люк де Йонг
Хавьер Эрнандес
Артуро Видаль
Иван Ракитич
70′
Жан-Клер Тодибо
Рональд Араухо
73′
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
84′
Рональд Араухо
87′
Усман Дембеле
88′
Серджи Бускетс
88′
90′+1′
Эвер Банега
Месси на 78-й минуте поставил точку в матче, забив свой первый гол в сезоне. Этот мяч стал для 32-летнего аргентинца 100-м за «Барселону» во всех турнирах, забитым из-за пределов штрафной. Из низ 43 гола Лионель забил прямыми ударами со штрафных.
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