Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси забил 50-й мяч в своей карьере со штрафного удара, сообщает Sport24. Информация об этом появилась в официальном Twitter испанской команды. Месси смог отличиться в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Реала Вальядолид".

Политика Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.

Происшествия В Подмосковье в ДТП погибли пять человек В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Экономика «Газпром» подорожал после разрешения Дании строить «Северный поток-2» Новый импульс росту котировок придало сообщение о том, что власти Дании дали разрешение на строительство в водах страны участка трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется доставлять в Германию.

Общество В Астраханской области умерла старейшая жительница России В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.

Происшествия СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.

Общество Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.

Политика Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе.

Шоу-бизнес Рики Мартин в четвертый раз стал отцом Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.

Авто Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.

Общество Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.

Общество Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.

Происшествия ФСБ задержала директора физического института РАН Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.