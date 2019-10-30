Футбол
Газета.RuМесси забил 50-й мяч со штрафного
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
|2′
|15′
Кико
Артуро Видаль
|29′
|32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
|34′
|45′
Хоакин Фернандес Морено
|53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
|60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
|63′
|66′
Оскар Плано
Энес Унал
|68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
|75′
Луис Суарес
|77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
|78′
|79′
Мичел Эрреро
|63%
|Владение мячом
|37%
|85%
|Процент точных передач
|79%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|9
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|3
|6
|Отборы
|13
|9
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
20
Роберто
22
Видаль
5
Бускетс
4
Ракитич
10
Месси
2 ×
9
Суарес
17
Гризманн
1
Масип
24
Хоакин Фернандес
4
Кико
3
Барба
2
Порро
9
Унал
11
Эрвиас
21
Мичел
27
Салису
7
Гвардиола
23
Рубио
Вальядолид
Расстановка 3‑5‑2
Аргентинский нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси забил 50-й мяч в своей карьере со штрафного удара, сообщает Sport24. Информация об этом появилась в официальном Twitter испанской команды. Месси смог отличиться в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Реала Вальядолид".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
Шоу-бизнес
Почему лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
RT на русском 11:36
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
РИА Новости 10:27
Политика
Салливан назвал борьбу с «Северным потоком — 2» приоритетом США
Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что противостояние строительству газопровода «Северный поток — 2» является одним из приоритетов Соединённых Штатов.
RT на русском 12:16
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек
В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Российская газета 11:23
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Газета.Ru 07:22
Экономика
«Газпром» подорожал после разрешения Дании строить «Северный поток-2»
Новый импульс росту котировок придало сообщение о том, что власти Дании дали разрешение на строительство в водах страны участка трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ планируется доставлять в Германию.
РБК 11:07
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Политика
Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма
Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе.
Lenta.ru 07:21
Хоккей
«Трактор» обыграл минское «Динамо», Лисин сделал дубль
Спорт-Экспресс 12:11
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня вчера в 08:23
Общество
Налог для самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
Минфин России предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
Газета.Ru 11:56
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° вчера в 11:53
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия
В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду
Российская газета 09:30
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 10:24
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
REGNUM 12:05
Происшествия
ФСБ задержала директора физического института РАН
Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.
Lenta.ru 11:02
Происшествия
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Lenta.ru 12:23
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Экономика
У крупнейшего владельца уличных рекламных щитов сменились собственники
Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.
РБК 09:50