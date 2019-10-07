Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в ворота андалусийской "Севильи" в матче восьмого тура испанской Ла Лиги. Этот гол стал для аргентинца первым в текущем сезоне. До настоящего момента он отметился результативным пасом в матче против миланского "Интера".

Месси забил первый гол в сезоне

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