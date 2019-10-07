Футбол

Газета.RuГазета.RuМесси забил первый гол в сезоне

Барселона — Севилья
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
22′
Серхио Регилон
Луис Суарес
27′
Артуро Видаль
32′
34′
Даниэл Каррису
Усман Дембеле
35′
Нелсон Семеду
39′
46′
Оливер Торрес
Жоан Жордан
46′
Нолито
Мунир Эль-Хаддади
Усман Дембеле
53′
Луис Суарес
64′
Артур
Серджи Бускетс
65′
65′
Люк де Йонг
Хавьер Эрнандес
Артуро Видаль
Иван Ракитич
70′
Жан-Клер Тодибо
Рональд Араухо
73′
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
84′
Рональд Араухо
87′
Усман Дембеле
88′
Серджи Бускетс
88′
90′+1′
Эвер Банега
Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в ворота андалусийской "Севильи" в матче восьмого тура испанской Ла Лиги. Этот гол стал для аргентинца первым в текущем сезоне. До настоящего момента он отметился результативным пасом в матче против миланского "Интера".
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