Футбол

Матч ТВМатч ТВМесси забил победный гол в матче «Барселоны» против «Атлетико»

Атлетико — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Томас Парти
8′
18′
Хуниор Фирпо
Анхель Корреа
21′
32′
Жерар Пике
51′
Иван Ракитич
65′
Клеман Лангле
Жоау Феликс
Витоло
66′
Витоло
69′
Фелипе
73′
Анхель Корреа
Тома Лемар
73′
73′
Артур
Артуро Видаль
83′
Жерар Пике
Самюэль Умтити
86′
Лионель Месси
Эктор Эррера
Ренан Лоди
87′
«Атлетико» на своем поле принимал «Барселону» в центральном матче 15-го тура чемпионата Испании. Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил капитан каталонцев Лионель Месси.
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