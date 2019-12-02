«Атлетико» на своем поле принимал «Барселону» в центральном матче 15-го тура чемпионата Испании. Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил капитан каталонцев Лионель Месси.

Месси забил победный гол в матче «Барселоны» против «Атлетико»

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