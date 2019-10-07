Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМесси забил за «Барселону» 100 голов из-за пределов штрафной

Барселона — Севилья
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
22′
Серхио Регилон
Луис Суарес
27′
Артуро Видаль
32′
34′
Даниэл Каррису
Усман Дембеле
35′
Нелсон Семеду
39′
46′
Оливер Торрес
Жоан Жордан
46′
Нолито
Мунир Эль-Хаддади
Усман Дембеле
53′
Луис Суарес
64′
Артур
Серджи Бускетс
65′
65′
Люк де Йонг
Хавьер Эрнандес
Артуро Видаль
Иван Ракитич
70′
Жан-Клер Тодибо
Рональд Араухо
73′
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
84′
Рональд Араухо
87′
Усман Дембеле
88′
Серджи Бускетс
88′
90′+1′
Эвер Банега
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Севильи» в матче 8-го тура чемпионата Испании (4:0). Он достиг отметки в 100 голов из-за пределов штрафной площади, 43 из них — прямыми ударами со штрафных.
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