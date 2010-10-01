Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruМесси заменили после повреждения в матче с «Вильярреалом»

Барселона — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Антуан Гризманн
6′
Артур
15′
Серхи Роберто
26′
44′
Санти Касорла
Лионель Месси
Усман Дембеле
46′
Антуан Гризманн
47′
57′
Хавьер Онтиверос
Карл Токо-Экамби
Серхи Роберто
Френки Де Йонг
63′
68′
Жерар Морено
Мойсес Гомес
72′
Андре Замбо-Ангисса
77′
Санти Касорла
Карлос Бакка
Луис Суарес
Анссумане Фати
78′
81′
Рауль Альбиоль
Хуниор Фирпо
82′
Серджи Бускетс
90′
Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч седьмого тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Но доиграть матч аргентинец так и не сумел, тренерский штаб каталонцев заменил его после повреждения. Месси впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Месси вновь получил травму? Он сыграл только один тайм в матче с «Вильярреалом»

Bobsoccerвчера в 16:20

Месси заменили после повреждения в матче с «Вильярреалом»

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:42

Месси заменили в перерыве матча с «Вильярреалом»

Евро-футбол.рувчера в 16:29

Месси – второй игрок не из Испании с 400-ми стартами в Примере. Его заменили в перерыве

Бомбардир.рувчера в 16:20

Месси мог получить травму в матче с «Вильярреалом»

Телепрограммавчера в 19:06

Месси заменен в перерыве матча с «Вильярреалом»

Спорт-Экспрессвчера в 16:17

Месси впервые вышел в старте, но опять сломался. Это не рецидив

Sports.ruвчера в 17:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 20:57, Вашингтон
Кино

В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

NewInform вчера в 12:07
Гаджеты

Facebook купит стартап по управлению компьютером силой мысли

Технология позволяет напечатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, лишь имитируя стук пальцами — по столу или даже в кармане.
Snob.ru вчера в 01:00
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Известия 15:54
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Политика

В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Политика

Греф предрек первую мировую революцию госуправления

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на конгрессе INTOSAI, заявил о том, что сейчас многие государства стоят перед необходимостью изменений, так как четвертая промышленная революция принесла много нового.
Московский Комсомолец 07:41
Происшествия

Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов

Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ 17:46
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Общество

Российский эквивалент «Википедии» обойдется в 2 млрд рублей

В этом году на создание российской альтернативы «Википедии» уже выделено 302,2 миллиона рублей.
Телеканал 360° 17:57
Шоу-бизнес

Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк

Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов города Кайрату на юго-западном побережье индонезийского острова Серам.
РБК 20:31
Экономика

Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2020 года

Обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минпромторг.
Коммерсантъ 20:41
Общество

«Точки роста» открылись в четырех школах района

Торжественно открылся центр «Точка роста» в одном из старейших образовательных учебных учреждений Брюховецкого района — школе № 1. Педагоги, ученики, родители, представители общественности пришли на мероприятие, которое произвело на всех большое впечатление.
Брюховецкие новости 08:25
Политика

США и Япония завершили переговоры по торговому соглашению

Япония и США полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Коммерсантъ вчера в 00:04
Здоровье

Онкологию в Приморье стали чаще выявлять на ранних стадиях

Благодаря своевременной диспансеризации, Приморские медики стали выявлять онкологические заболевания на ранней стадии всё чаще.
Deita.ru 00:34
Авто

В России появится новая автомобильная марка

Представители автомобильной промышленности Узбекистана разрабатывают проект по крупноблочному выпуску на предприятие Derways, расположенном на территории Карачаево-Черкесии, малолитражных легковушек под новым брендом Atlas.
Pnzdrive вчера в 15:41
Авто

Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V

Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com 08:49
Спорт

Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Авто

Аналитики предсказали рост продаж электромобилей в России в 2019 году

Консалтинговая компания PwC прогнозирует рост продаж электромобилей в России в базовом сценарии на 20,8% в 2019 году до 2,9 тысяч штук.
Политическая Экспертиза 18:35
Происшествия

Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль

Lenta.ru 03:26
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Лавров подчеркнул, что Россия выполнила все процедуры для получения виз, но десять членов делегации получили отказ, в том числе глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
РИА Новости 13:49
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Гаджеты

Xiaomi показала уникальный в своем роде смартфон Mi Mix Alpha

Китайская корпорация Xiaomi представила необычный смартфон Mi MIX Alpha с всесторонним экраном.
МонаВиста 08:06
Футбол

Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»

Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Армия и оружие

На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США

В октябре США развернут в Литве танковый батальон на полигоне, расположенном в нескольких километрах от границы с Белоруссией.
РБК 13:30
Шоу-бизнес

Лобода: «Пока Лазарев не извинится, общаться с ним не буду»

Super.ru 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное