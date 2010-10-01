Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч седьмого тура испанской Примеры с «Вильярреалом». Но доиграть матч аргентинец так и не сумел, тренерский штаб каталонцев заменил его после повреждения. Месси впервые в нынешнем сезоне вышел в стартовом составе.

Месси заменили после повреждения в матче с «Вильярреалом»

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